Rogério Ceni está maduro para dirigir o Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por

Publicado 13/11/2020 06:00

Domènec Torrent chegou ao Flamengo sob um momento de divisão de opinião. Mais conhecido por ser auxiliar de Guardiola do que por seus trabalhos, ele até conseguiu emplacar bons resultados, mas a fragilidade defensiva acabou encurtando sua passagem no Brasil. Rogério Ceni já acumula passagens por São Paulo, Cruzeiro e, é claro, principalmente Fortaleza, onde fez um grande trabalho e também foi vitorioso. Levantou taças. Em sua estreia, derrota contra o time que defendeu durante toda a sua vida. O maior ídolo do São Paulo para muitos, diga-se. De pressão ele entende. Mas no Flamengo é diferente. A torcida tem ainda na memória o Rubro-Negro de JJ e também pelo excelente time que possui, a necessidade de grandes resultados. A Copa do Brasil dá muita grana e a sorte é que não tem mais gols qualificados. No Morumbi, possivelmente com Éverton Ribeiro e Pedro de volta, o Fla terá tudo para conseguir um resultado melhor. E será necessário. Não desejo um começo de trabalho tão conturbado para Rogério Ceni. Como treinador eu acho que ele está bem maduro. Mas, no Fla, lidar com a pressão será seu maior trabalho...

QUE MARÉ DO VASCO

Além da briga eleitoral sem fim, o Vasco ainda perdeu quatro jogadores para o duelo com o Sport, amanhã, pelo Brasileirão na Ilha do Retiro. Todos por covid-19: Castan, Ribamar, Carlinhos e Miranda. Sorte que contratou o zagueiro Jadson e ele já pode atuar como titular. Indicação do Sá Pinto, 29 anos, forte e que parece estar agradando bastante nos treinos. Entretanto, passou da hora de fazer uma reza braba no Gigante da Colina...

ÉVERTON RIBEIRO TITULAR

Everton Ribeiro treina na Seleção e espera ficar por muito tempo Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

O técnico Tite já definiu o time titular que vai enfrentar o Peru, no Morumbi, nesta noite, às 21h30. E a notícia da vez é a escalação do craque do Flamengo, Éverton Ribeiro, como titular. Com Coutinho cortado, pelo menos o comandante da seleção brasileira dará chances ao atleta depois de tirá-lo de um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Qualidade para isso ele tem e esperamos que Éverton desfile como costuma fazer com a camisa rubro-negra.

SERÁ A VEZ DE LUCCA?

O atacante Lucca chegou ao Fluminense e ainda não teve grandes oportunidades. Jogou duas partidas, contra Fortaleza e Grêmio, o que, somando os jogos, dá 33 minutos em campo com a camisa tricolor. Ele teve seu primeiro contato com a imprensa desde sua chegada e disse que está 100% para atuar por 90 minutos. Odair vem precisando de poder de fogo. Um fato curioso: muito se falou que, em 2017, o atleta teria recusado vir para o Tricolor com medo de não receber salários. Mas ele negou e disse que não recebeu uma proposta oficial à época.