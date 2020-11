Por O Dia

O futebol brasileiro vem tendo maior poder de aquisição quando se fala de clubes que se reestruturaram com a política de austeridade. O Flamengo é um deles. Pedro é uma das sensações em 2020. Pertence à Fiorentina, da Itália, e está emprestado ao Rubro-Negro. O valor para a compra? R$ 91 milhões. Seria inacreditável que um clube brasileiro pudesse pagar quantia tão alta. Mesmo de forma parcelada, o Fla pode. E está perto de pagar o valor em seis vezes, faltando a Fiorentina dar o ok para que Pedro seja do Fla em definitivo. Vale o investimento? Vale. Pedro tem 23 anos e está na Seleção. Além do ganho técnico inegável ao time, ele tem margem para ser vendido futuramente. O Flamengo colhe os frutos de uma administração que teve responsabilidade para recuperar um clube enorme e tenta dar a cada ano a mesma perspectiva à torcida: disputar títulos. Grande fase!

VASCO ESTÁ NA CORDA BAMBA

Sem quatro jogadores por conta da covid-19 (Leandro Castan, Miranda, Carlinhos e Ribamar), o Vasco enfrenta o Sport com um peso enorme. Além de ser paralelo ao conturbado processo de eleições do clube, o Gigante da Colina tem mudanças. Andrey deve ser barrado. Werley e Jadson devem entrar na zaga. Mais um jogo sem o time completo, no Z-4 e tudo isso fora de casa. Sá Pinto já está pressionado.

SURTO GERAL EM NOVA ONDA

O Brasileiro Série A nesta rodada terá 37 jogadores impossibilitados de entrar em campo por conta de novo surto de coronavírus. Além disso, dois técnicos não estarão à beira do campo. Vários jogadores com reinfecção, ou seja, que já pegaram e foram contaminados novamente. Enquanto a vacina não estiver disponível, todos os clubes vão continuar sofrendo. Não há protocolo 100% seguro.

VÃO MESMO PARA A DISPUTA

A Junta Eleitoral do Botafogo não reconheceu irregularidades e manteve as três chapas que irão disputar a diretoria administrativa do clube. Alessandro Leite, Durcésio Mello e Walmer Machado são os candidatos à presidência. As eleições do Botafogo estão marcadas para o dia 24 de novembro. E deve ser uma disputa acirrada entre os candidatos que irão substituir Nelson Mufarrej na cadeira mais importante do clube alvinegro.