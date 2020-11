Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

O Vasco tem 22 pontos no Brasileiro. Não é lá uma grande pontuação, já que está perigando na zona de rebaixamento, com 19 jogos. Apesar de ter duas partidas adiadas, o incômodo existe e a garantia de que serão vitórias, não. Mas o Gigante da Colina venceu bem o Sport fora de casa, tendo boa atuação, e só se fala em política dentro e fora do clube. Uma pena. Hoje resolvi falar de futebol porque o Cruzmaltino pega o Fortaleza em jogo adiado pela 16ª rodada do Brasileirão, às 19h, em São Januário. Se vencer, pula direto para a 12ª posição e respira na competição. É um jogo decisivo não só pela tabela, mas para que os holofotes voltem a brilhar para o que é mais importante dentro de um clube de futebol: o campo e a bola. Ricardo Sá Pinto tem a oportunidade de seguir evoluindo uma equipe limitada, mas que mostra bons conceitos. É a hora também de a própria torcida receber boas notícias. O Gigante merece!





RODRIGO CAIO PARADO

Com uma lesão na panturrilha direita, o zagueiro Rodrigo Caio deve ficar parado por mais tempo. Após exame, ele não deve ficar pronto para a partida contra o Racing, pela Libertadores, na terça-feira. Gabigol, Pedro, Filipe Luis e Thiago Maia são outros que estão lesionados e ainda não estão garantidos para o duelo pela Libertadores. Até lá, ainda há os exames de covid-19. É pensar positivo porque a bruxa tá solta no Flamengo...

É SOBRE A MENTALIDADE...

Nenê concedeu entrevista coletiva e as palavras de um jogador experiente me chamam atenção. Ele foi questionado sobre a briga do Flu no Brasileiro após perder para Grêmio e Palmeiras. "Acredito, sim, que o Fluminense tem time para estar entre os quatro primeiros, quinto, sexto... É um time para brigar pela Libertadores, com certeza", disse. Talvez não fique. Mas a mentalidade conta muito. Gosto de gente otimista.

AGORA TEM BRIGA NO FOGÃO TAMBÉM

O candidato Alessandro Leite (Chapa Ouro) crê que a candidatura de Walmer Machado (Chapa Verde) é irregular. Para ele, a inscrição de pessoas indevidas na primeira lista, incluindo mortos, pessoas sem tempo suficiente e não-sócios, descredibilizam a candidatura de Walmer à presidência do Botafogo. O pedido de reconsideração foi feito à Junta Eleitoral. A impugnação foi negada uma vez.