Publicado 26/11/2020 00:00

O Vasco viajou ontem à Argentina para visitar o Defensa y Justicia pelas oitavas de final da Sul-Americana. Primeiro jogo desta fase e vou adiantando: tem VAR. O recurso entra a partir deste momento. Vamos torcer para que ele não prejudique o Vasco mais do que o Gigante já está prejudicado: são dez desfalques e a ausência do técnico Ricardo Sá Pinto e de seu auxiliar Rui Mota. Alexandre Grasseli vai comandar o time. Ao menos o meia Carlinhos retorna e, no último fim de semana, Castan e Miranda já haviam voltado. Das perdas mais sentidas ficam Benítez, Talles e Fernando Miguel. O primeiro jogo na Argentina, com critério de gol fora de casa, chegou a ter sua realização colocada em dúvida por conta da morte de Maradona, mas a Conmebol confirmou. O Cruzmaltino, mesmo com as dificuldades, tem uma missão: dar alegria ao torcedor e fazer com que ele ainda possa sonhar com voos mais altos na Sul-Americana.





MORRE UMA LENDA

Diego Armando Maradona Franco não foi só um jogador de futebol especial. Ele era um personagem especial. Entre altos e baixos, sua alegria sempre foi notabilizada por quem estava ao redor. Muito amigo de Zico e Roberto Dinamite, os maiores ídolos de Flamengo e Vasco. Um ícone que jamais será explicado por palavras. O futebol perde parte da magia. Mas dizem que lendas não morrem. Maradona é eterno.

CENI E CINCO DIAS PARA SE PREPARAR

O Flamengo chegou ao Rio ontem e já começou a pensar no jogo de volta da Libertadores, pelas oitavas. O 1 a 1 com o Racing, na Argentina, deixou um gosto de esperança. Ceni terá cinco dias de preparação para o segundo jogo no Maracanã. Os times se enfrentam na terça-feira. É o momento de liquidar a fatura com tempo para se preparar para o ato.

DURCÉSIO SERÁ O BOMBEIRO?

O novo presidente do Botafogo no próximo quadriênio está eleito: Durcésio Mello recebeu 477 votos, mais do que a metade dos sócios que participaram do pleito (825). Com a benção de Carlos Augusto Montenegro, que apoiou o candidato. Durcésio, engenheiro e empresário, começa a agir para ser o bombeiro do Botafogo. Hilário, mas é isso. É hora de apagar as chamas que queimam o clube e reacender o fogo dessa instituição.