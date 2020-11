Vice de futebol, Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Por Edílson Silva

Publicado 27/11/2020 06:00

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi eleito vereador do Rio de Janeiro após receber uma expressiva votação. Parte da torcida já vinha cobrando o dirigente por conta de alguns resultados e relacionando algumas pequenas crises no clube com o fato de Braz estar em campanha e, no pensamento deles, não se dedicando 100% ao Flamengo. Pelo visto, não era só a torcida. Tanto é que o grupo “Flamengo da Gente”, que contém alguns conselheiros do Rubro-Negro, protocolou uma mudança no estatuto propondo que os dirigentes do clube que se candidatarem a cargos políticos precisam pedir o licenciamento das funções no time da Gávea. A proposta teve a assinatura de mais de 50 conselheiros e, pelo estatuto do Fla, a questão obrigatoriamente vai ser votada no plenário do Conselho Deliberativo. Segundo o grupo, ela foi feita agora justamente para não tumultuar com o fato de que Braz estava concorrendo à eleição, sem tornar a pauta um fator negativo para o Flamengo. Isso ainda vai dar o que falar...

Kalou e Honda: os dois devendo

Publicidade

O Botafogo fez contratações que foram comentadas no mundo inteiro na temporada 2020: o atacante Kalou e o meia Honda. A verdade é que todos esperavam muito dos dois, o japonês até foi bem em algumas partidas, mas longe de corresponder às expectativas. Já Kalou não deve ter feito nem três bons jogos com a camisa alvinegra. Estão devendo demais. E pode custar caro...

TERCEIRA ELEIÇÃO?

Publicidade

O Vasco pediu para que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acate contrarrazão do clube nos agravos de Leven Siano e Roberto Monteiro, que hoje validam o pleito do dia 7 de novembro. Na contrarrazão, o clube sugere que as eleições do dia 7 e também do dia 14 não foram transparentes o suficiente e, por isso, uma nova eleição teria que ser marcada para o dia 12 de dezembro no intuito do novo presidente do Vasco, finalmente, ser escolhido. Vai pedir música?

CALEGARI E ANDRÉ SÃO XERÉM

Publicidade

O Fluminense vai perder o volante Dodi em 2021 depois do imbróglio da não renovação. E o Flu, é claro, deve se movimentar no mercado. Mas eu daria oportunidades a dois nomes que já parecem prontos: um tem jogado de lateral direito, mas é volante e vocês conhecem: Calegari. E o outro é André, capitão nas categorias de base que vem entrando aos poucos nos profissionais. Ambos de muita qualidade, como Xerém sempre faz. Olho neles porque a solução pode estar em casa. E hoje tem Nenê ao vivo no Os Donos Da Bola! 12h30 na tela da Band. Fique ligado!