Flamengo volta a pensar em Thiago Maia, e dirigente do Lille não descarta negociação: 'Estamos estudando as opções'

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira, contra o Al Hilal, às 14h30 (horário de Brasília), mas os alvos para reforçar a equipe para a próxima temporada já foram traçados. Além do zagueiro Gustavo Henrique, que não vai renovar com o Santos , a diretoria está de olho em Thiago Maia, atualmente no Lille, da França.

As conversas com os empresários de Thiago Maia foram iniciadas, estão em estágio inicial e só vão evoluir após a disputa do Mundial. A ideia do Flamengo é tentar um empréstimo do jogador de 22 anos junto ao Lille. A reportagem do jornal O Dia entrou em contato com Luis Campos, atual diretor da equipe francesa. Segundo Campos, ainda é cedo para falar sobre o futuro do brasileiro, mas não descartou a possibilidade de negociação.

"Neste momento não há nada a falar sobre o Thiago (Maia). Estamos estudando várias opções para achar o que será melhor para ele e para nós. Muito cedo ainda pra tomar decisões."

Thiago Maia é agenciado pela empresa de Giuliano Bertolucci. Um dos empresários que toma conta da carreira do atleta confirmou à reportagem que as conversas com o Flamengo estão em andamento e que a intenção da equipe carioca é empréstimo, mas não quis dar mais detalhes.

Essa não é a primeira vez que o Flamengo estuda a contratação de Thiago Maia. No começo do ano, a diretoria chegou a sondar a situação do volante, mas as tratativas não evoluíram. Em recente entrevista ao jornal O Dia, Marcos Braz, vice de futebol, foi questionado sobre a possibilidade de o Rubro-Negro voltar a tentar a contratação de Balotelli, Jemerson e Thiago Maia. O dirigente confirmou que foram jogadores que estiveram na mira da diretoria, mas evitou falar sobre o futuro.

"Tudo tem o seu tempo. O Flamengo, naquele momento, entendia que seria uma boa contratação. Não foi possível, mas isso é desconectado para agora. Agora é zerar a pedra. Três grandes jogadores."

Por outro lado, Thiago Maia nunca escondeu a vontade de vestir a camisa do Flamengo. Em entrevista ao Esporte Interativo, o jogador revelou que esteve perto de fechar com o Rubro-Negro e não descartou retornar ao Brasil em janeiro.

"Sim, teve conversas. O Flamengo esteve muito perto, como eu já disse em algumas entrevistas, mas acho que teve algo na negociação que não deu muito certo, talvez o clube (Lille) não tenha liberado, mas quem sabe em janeiro possa acontecer alguma coisa, digo não só o Flamengo, mas com outros clubes da Europa também, que é um sonho né, você sair do Brasil, vir pra Europa e continuar aqui."

O contrato de Thiago Maia com o Lille vai até junho de 2022. Para tirar o volante do Peixe, em 2017, o time francês desembolsou cerca de 14 milhões de euros, em torno de R$ 51 milhões pela cotação da época. Por conta do alto investimento, a equipe europeia não pensa em negociar o brasileiro de forma definitiva.