Rio - O lateral Guga, que disputou o último Brasileirão pelo Atlético-MG, foi oferecido ao Flamengo. Segundo apuração do Jornal O Dia, o nome do atleta foi levado por seus representantes à cúpula rubro-negra, que analisará a possível contratação somente após a final do Mundial de Clubes.

A reportagem conversou com um dirigente do Atlético-MG. Segundo ele, o Galo aceita negociar Guga por 5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais.

A chegada de um lateral-direito pode ser bem vista pela diretoria, uma vez que Rodinei, reserva imediato de Rafinha, teve sua saída para Internacional encaminhada. O nome de Orejuela, do Cruzeiro, também é especulado, mas possuí uma situação mais difícil. O Ajax só aceita vender o atleta em definitivo e a equipe mineira tem prioridade na compra.

Guga foi afastado pela diretoria do Atlético-MG, após publicar um vídeo comemorando o título do Flamengo na Libertadores - Reprodução Recentemente, Guga se viu envolvido em uma polêmica relacionada ao Flamengo. Poucos minutos após a equipe carioca conquistar a Libertadores, o jogador postou um vídeo em suas redes sociais comemorando o título. A atitude não foi bem vista pela diretoria do Galo, que acabou afastando o lateral.

Guga chegou ao Atlético-MG no início de 2019. As boas atuações com a equipe alvinegra o levaram a ser convocado com frequência para a seleção pré-olímpica. Ele fará parte, inclusive, da equipe que disputará o Torneio Pré-Olímpico para os jogos de Tóquio, em 2020.