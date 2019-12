Agente dispara contra novo reforço do Flamengo: 'Me traiu para ser reserva de luxo'

Rio - Novo reforço do Flamengo, como adiantou o Jornal O Dia , a decisão do zagueiro Gustavo Henrique não agradou muito o empresário, Fernando César. Em entrevista ao comentarista da ESPN Brasil, Jorge Nicola, o agente se disse traído pelo defensor, que acertou com o Rubro-negro por três anos.

“O Gustavo Henrique tinha propostas para ser titular no Palmeiras e no Corinthians. Mas, para me trair, o pai dele o colocou de reserva de luxo no Flamengo”, afirmou.

Fernando César menciona o fato de o Flamengo ter uma dupla de zaga com jogadores em grande fase. Rodrigo Caio e Pablo Marí, que inclusive formaram a dupla defensiva da seleção do Campeonato Brasileiro.