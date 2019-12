Gustavo Henrique realiza exames médicos e assina pré-contrato com o Flamengo

Rio - Ainda não anunciado de forma oficial como reforço do Flamengo, o zagueiro Gustavo Henrique já fez exames médicos pelo clube carioca e assinou uma espécie de pré-contrato com a nova equipe. O jogador conforme foi antecipado pelo jornal O Dia vai atuar no Rubro-negro no ano que vem. O vínculo será de três anos, com a possibilidade de mais um.

O jogador esteve presente no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira para realizar os exames médicos e assinar este pré-contrato. A apresentação do jogador pelo Flamengo ainda depende da diretoria do Santos. O vínculo dele com o Peixe vai até o fim do mês que vem. Por conta disso, o clube carioca aguarda uma resolução para definir a data.

Gustavo Henrique tem 26 anos e só atuou pelo Santos, clube que o lançou no profissional em 2013. Nesta temporada, o zagueiro teve o melhor ano na carreira: 54 jogos e cinco gols, até o momento.

O jogador já tinha dado a palavra para a diretoria rubro-negra e, caso não chegasse a proposta da Europa iria se transferir para o time da Gávea na próxima temporada.