Muros da sede do Flamengo, na Gávea, são pichados durante a madrugada; veja fotos

Rio - A demissão do gerente de futebol Paulo Pelaipe, na última segunda-feira, desencadeou uma verdadeira guerra política no Flamengo. Na madrugada desta terça-feira, os muros da sede do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio, foram pichados em apoio ao vice de futebol, Marcos Braz, e pedindo a saída do vice de relações externas Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A reportagem de O Dia passou pelo local volta das 4h e registrou os dizeres.

Os muros da sede do Flamengo foram pichados com frases de: "Fora Bap", "Fechado com Braz" e "Fora X-tudo". #ODia pic.twitter.com/kbzEH90UAT — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 7, 2020 As pichações também pediam a rescisão de contrato com a X-Tudo, empresa responsável pela comunicação do clube. Nas redes sociais, existe um forte movimento pedindo a saída da agência, que vem recebendo muitas criticas por conta de seu trabalho.

