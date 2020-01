Felipe Vizeu sequer esteve em Curitiba e não se apresentou ao Athletico-PR após pedido da Udinese; Furacão estuda ir à Justiça

O atacante Felipe Vizeu havia sido anunciado pela Udinese como novo do Athletico-PR por empréstimo, mas não se apresentou ao Furacão para fazer exames médicos e assinar contrato. Motivo? O time italiano ligou para os empresários do jogador e pediu para que ele não fosse para Curitiba. Segundo apurou a reportagem, um clube da Rússia pretende contratar o atleta de forma definitiva.

O Athletico-PR, entretanto, não quer deixar o assunto de lado e estuda ir à Justiça cobrar a Udinese por quebra de compromisso. O estafe do jogador está tranquilo em relação a isso e entende que o atacante apenas cumpriu ordem do clube que "manda" no jogador e possui contrato até 2023.

Felipe Vizeu está no Rio de Janeiro aguardando o desfecho sobre o seu futuro. A Udinese ficou de comunicar ao atacante o que deverá ser feito nos próximos dias. Enquanto isso, o jogador mantém a forma física com treinamentos com professor particular.