Rio - Novo reforço do Flamengo para a temporada, o volante Thiago Maia assinará contrato com o Flamengo nesta segunda-feira. O Rubro-Negro já trocou documentos com o Lille-FRA e firmará um vínculo de empréstimo de um ano com o jogador, com valor de passe fixado em 7 milhões de euros (cerca de 31 milhões de reais) por 50% dos direitos econômicos.

Jornal O Dia A princípio, não será necessária a ida de nenhum agente do atleta ou dirigente do Flamengo à França. Na última quarta-feira, a reportagem do já havia revelado o avanço nas conversas e que o acerto entre as partes era apenas questão de tempo.

Thiago Maia é o quarto reforço do Flamengo para 2020. Antes dele, chegaram o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, e os atacantes Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Michael, do Goiás.