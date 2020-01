Diego revela que recusou ofertas para sair: 'Escolhi o Flamengo várias vezes'

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, o meia Diego não pensa em deixar o clube tão cedo. Em entrevista ao canal "De Sola", o jogador disse ter recebido várias propostas, mas recusou todas para ficar no Rubro-Negro.

"Eu escolhi o Flamengo várias vezes. Em todos esses momentos de dificuldade, eu sempre tive possibilidades de ir embora. Propostas boas, clubes bons também queriam me levar. Só que eu vim com esse sonho e objetivo de ir até o fim e de conquistar o tão sonhado título. Isso, pra mim, não foi fácil, mas eu consegui", disse o camisa 10.

Diego chegou ao Flamengo em 2016, quando o clube ainda vivia seu processo de reestruturação. Esteve presente nos vices da Copa do Brasil e da Sul-Americana de 2017 e dos Brasileiros de 2018.