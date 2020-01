Com Matheuzinho de titular, Flamengo finaliza preparação para estrear em 2020; veja o provável time

Rio - O Flamengo encerrou a preparação para pegar o Macaé, neste sábado, às 16h, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara. No último treino antes do duelo, na manhã desta sexta-feira, o técnico Mauricio Souza esboçou a equipe que vai mandar a campo na estreia do Rubro-Negro na temporada. O comandante montou escalou os seguintes atletas como titulares: Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinicius Souza e Luiz Henrique; Yuri César, Lucas Silva e Vitor Gabriel.

Durante a atividade, Mauricio Souza realizou outros testes no time já visando alterações ao longo da partida contra o Macaé. Caso o time treinado nesta sexta seja mantido, dos 11, seis são jogadores que são do time profissional do Flamengo, e os demais atletas são do Sub-20, que iriam disputar a Copa São Paulo.

O elenco principal do Flamengo vai se reapresentar no próximo dia 27 de janeiro. O técnico Jorge Jesus tem chegada prevista para a próxima segunda-feira (20) e deve retornar antes ao batente.