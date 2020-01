Treinador do Tijuana confirma interesse em Berrío, do Flamengo

O treinador do Tijuana, Gustavo Quinteros, não escondeu a vontade de contratar Berrío, do Flamengo. Conforme revelou o jornal O Dia, o time mexicano negocia a contratação do atacante, mas a base salarial ainda é entrave para concretizar o acerto . Em entrevista coletiva, Quinteros elogiou o colombiano e disse que ele pode exercer mais de uma função na equipe.

“Ele é um bom jogador, tem características que queremos adicionar à equipe, sempre pensando em fortalecer, melhorar e ter variantes, ter jogadores que possam jogar dentro dos dois sistemas que queremos, fazendo-o bem".

A proposta do Tijuana para o Flamengo gira em torno de 2 milhões de dólares, cerca de oito milhões de reais. Embora o valor seja abaixo do que foi investido em 2017 para tirar o atacante do Atlético Nacional - na ocasião, o clube pagou 11 milhões de reais -, a diretoria entende que essa é a chance de diminuir o prejuízo com o jogador, já que o contrato dele vai até dezembro e, a partir no meio do ano, está livre para assinar pré-contrato.

Com o aval do Flamengo, o Tijuana, agora, negocia com Berrío, que no primeiro momento rejeitou, mas depois voltou atrás e resolveu conversar. As tratativas estão em andamento, e o atacante pode deixar o Rubro-Negro a qualquer momento.