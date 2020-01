De olho na Supercopa do Brasil, Jorge Jesus retorna aos trabalhos no Flamengo

Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael, Pedro e Thiago Maia - respeitando a ordem de chegada - estiveram todos juntos no Ninho pela primeira vez nesta segunda. Os quatro primeiros realizaram trabalhos físicos, enquanto o volante, últimos dos atletas a desembarcar no Rio, passou por exames médicos no CT.

O quinteto seguirá respeitando a programação especial preparada para eles até segunda-feira, data da reapresentação do grupo principal do Fla. O objetivo de Mister é ter todo elenco à disposição para conquistar mais uma taça no dia 16 de fevereiro.



"A final da Supercopa fez com que chegássemos mais cedo, porque estava marcada para 27 (de janeiro). Não estávamos à espera de que fosse marcada para duas semanas depois de começarmos a trabalhar. Temos que acelerar nossa preparação", afirmou, antes de projetar o reencontro com os principais nomes do Rubro-Negro:



"Agora é chegar dia 27 e trazer coisas novas aos jogadores para preparar uma temporada tão boa ou melhor que a que já fizemos. Disse uma vez, vou dizer novamente: o maior adversário do Flamengo para o ano vai ser o Flamengo."



Além de uma taça inédita - está será a primeira edição da Supercopa do Brasil, colocando frente a frente os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão na última temporada -, estarão "em jogo" R$ 7 milhões no Mané Garrincha, em Brasília: o campeão embolsará R$ 5 milhões, e o vice ficará com R$ 2 milhões.