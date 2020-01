Antes de serem anunciados pelo Flamengo, Pedro e Thiago Maia aparecem em imagens no Ninho do Urubu

Rio - Pedro e Thiago Maia ainda não foram anunciados oficialmente como jogadores do Flamengo. No entanto, os dois já vêm trabalhando ao longo da última semana no Ninho do Urubu.

Jornal O Dia mostram os atletas, vestidos com o uniforme de treino rubro-negro, brincando no já tradicional futmesa ao lado de Michael, outro reforço rubro-negro para a temporada. Thiago Maia e Pedro, reforços do Flamengo que ainda não foram anunciados oficialmente, com a camisa do clube nesta manhã. #ODia pic.twitter.com/EbWUNlWMw5 — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 21, 2020 Imagens obtidas com exclusividade pela reportagem domostram os atletas, vestidos com o uniforme de treino rubro-negro, brincando no já tradicional futmesa ao lado de Michael, outro reforço rubro-negro para a temporada.