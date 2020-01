Flamengo anuncia a contratação do atacante Pedro

Rio - Após dias de espera, o Flamengo anunciou de forma oficial a contratação do atacante Pedro. O jogador, de 22 anos, que pertence à Fiorentina, será emprestado por uma temporada para o clube carioca.

Pedro foi revelado pelo Fluminense e após se profissionalizar em 2016, ele se destacou em 2018. Naquela temporada, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho e apenas retornou no ano seguinte.

No ano passado, o jovem foi ventilado no Flamengo, mas o Fluminense optou por vender o atacante para a Fiorentina. Sem espaço nos poucos meses em que esteve no futebol italiano, Pedro acabou emprestado ao Rubro-negro.