Novas camisas do Flamengo para 2020 vazam na Web; confira fotos

Rio - Imagens das novas camisas do Flamengo para 2020 têm circulado na Web desde a noite da última quinta-feira. O site "Footy Headlines", especializado em camisas de times, foi o primeiro a publicar os detalhes. Fontes do clube garantem ser igual a que será lançada.

O novo uniforme possui listras mais grossas do que as atuais. A previsão de estreia da camisa principal é na Supercopa do Brasil, contra o Athletico-PR, no dia 16.

Pouco depois, também viralizou na Internet o modelo número dois, que contará com uma faixa rubro-negra e o tradicional CRF centralizado no peito.