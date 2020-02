Léo Pereira evolui em recuperação de lesão muscular e anima comissão técnica do Flamengo

Léo Pereira está sendo preparado para retornar à lista de relacionados do Flamengo na decisão da Recopa, contra o Independiente del Valle, quarta-feira, no Maracanã. Porém, há possibilidade de a volta acontecer neste sábado, na final da Taça Guanabara, contra o Boavista, também no Maracanã, às 18h. Tudo vai depender se o camisa 4 conseguir participar da atividade comandada por Jesus na manhã desta sexta-feira, o último antes do duelo com a equipe de Bacaxá.

Caso Léo Pereira não volte contra o Boavista, a dupla de zaga do Flamengo deve ser Thuler e Gustavo Henrique. O camisa 4 se machucou na partida contra o Fluminense, no último dia 12, pela semifinal da Taça Guanabara. Desde então, ele desfalcou a equipe em dois jogos e faz tratamento intensivo no local da lesão para retornar aos gramados o mais rápido possível.