Seis partidas em 19 dias: Flamengo encara maratona de jogos em março

Rio - Depois de dias de glória em fevereiro, conquistando os títulos da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e da Recopa em um intervalo de dez dias, o Flamengo vai encarar mais uma maratona de jogos em março.



Em 19 dias, o time de Jorge Jesus vai entrar em campo seis vezes, três pela Libertadores e três pela Taça Rio. O primeiro desafio será na quarta-feira, diante do Junior Barranquila, na Colômbia, às 21h30, pela competição sul-americana.



Três dias depois, o Flamengo vai encarar o clássico com o Botafogo, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio. Depois, no dia 11, o Rubro-Negro recebe o Barcelona de Guayaquil, segunda jornada da Libertadores.



No dia 15, também no Maracanã, o time de Jorge Jesus vai enfrentar a Portuguesa, pela terceira rodada do segundo turno do Carioca. Quatro dias depois, o Flamengo visita o Independiente del Valle no Equador, em confronto válido pelo torneio sul-americano.



E, para fechar a maratona, o Flamengo pega o Bangu, no dia 23, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. Em contrapartida, o calendário prevê sete dias de descanso depois do jogo contra o Alvirrubro. Já que o duelo com o Boavista está previsto para acontecer no dia 1º de abril.