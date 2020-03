Jornalista espanhola rasga elogios a chefe do DM do Flamengo: 'Contratação mais produtiva da história do clube'

Rio - A fase do Flamengo é tão boa que nem só o elenco recebe elogios. Neste domingo, em sua coluna no jornal "Mundo Deportivo", um dos mais respeitados da Espanha, Cristina Cubero destacou o trabalho que vem sendo feito pelo departamento médico do clube, liderado por Márcio Tannure.

"Arrascaeta, Filipe Luís, Rafinha e Diego ajudaram o Flamengo a conquistar a Libertadores depois de uma recuperação recorde no departamento médico. O clube carioca investiu há anos na contratação mais produtiva de sua história: Márcio Tannure. O chefe do DM do clube é um fenômeno na prevenção e recuperação de lesões. No Ninho do Urubu, Tannure controla em detalhes cada atleta do plantel, iniciando com um teste genético, que determina intolerâncias e predisposições ao desenvolvimento de certas lesões, seguindo com análises contínuas de amostras de sangue, depois de treinos e partidas, para avaliar o desgaste dos jogadores e o tempo de descanso específico para cada caso", dizia um trecho da coluna.

No ano passado, o desempenho do departamento médico do Flamengo impressionou. Diego Ribas, por exemplo, voltou a campo apenas três meses após sofrer uma fratura na perna.