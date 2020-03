Perícia em CNH apresentada por Bruno Henrique, do Flamengo, pode levar até 10 dias

Rio - A investigação sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pelo atacante Bruno Henrique, do Flamengo, em uma blitz da Lei Seca, na madrugada do último sábado, ainda levará algum tempo para ser concluída. Segundo o portal "UOL", a perícia que determinará a autenticidade ou não do documento pode levar até dez dias. Os exames estão sendo realizados no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Ao ser parado na Lei Seca, Bruno Henrique se recusou a soprar o bafômetro e foi encaminhado para a 16ª DP, na Barra da Tijuca. Chegando lá, apresentou uma CNH emitida em São Paulo que não constava no sistema do Detran. O resultado da perícia irá apontar se o documento é falso ou se houve um erro no sistema.

O inquérito foi instaurado e, caso a falsidade do documento seja comprovado, o atacante pode ser indiciado. A pena para o crime pode chegar a seis anos de reclusão.