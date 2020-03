O hat-trick fez com que Gabriel Barbosa deixasse para trás Gilberto, do Bahia, e Nenê, do Fluminense, que agora ocupam a 2ª posição com 7 gols marcados. Boselli, do Corinthians, e Matheuzinho, do Atlético Goianiense, também subiram na disputa. Veja como está o top 15:



ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2020

- Apenas gols de jogadores de times da Série A em competições oficiais



1º - Gabigol - Flamengo - 9 gols

2º - Gilberto - Bahia - 7 gols

Nenê - Fluminense - 7 gols

4º - Pedrinho - Athletico-PR - 6 gols

Boselli - Corinthians - 6 gols

Matheuzinho - Atlético-GO - 6 gols

7º - Willian - Palmeiras - 5 gols

Renato Kayzer - Atlético-GO - 5 gols

9º - Bruno Nazário - Botafogo - 4 gols

Diego Souza - Grêmio - 4 gols

Evanilson - Fluminense - 4 gols

Bruno Henrique - Flamengo - 4 gols

Daniel Alves - São Paulo - 4 gols

Germán Cano - Vasco - 4 gols

Hernane Brocador - Sport - 4 gols



Rio - Gabigol continua a sua saga de quebrar recordes com a camisa do Flamengo. Neste sábado, contra a Cabofriense, o atacante marcou três vezes na goleada por 4 a 1, se isolou na artilharia do Campeonato Carioca, com 7 gols, na do novo Maracanã, com 33, e também no ranking do ano no Brasil entre os jogadores que atuam por times da Série A do Campeonato Brasileiro, com 9.