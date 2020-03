Sem espaço no concorrido setor ofensivo, o colombiano fez seu primeiro jogo em 2020 no sábado, contra a Cabofriense. Na ocasião, entrou no lugar de João Lucas e atuou como lateral-direito nos minutos finais da partida no Maracanã.



Jorge Jesus explicou que Berrío já treinou desta forma alguma vezes, mas avaliou que a entrada do colombiano na lateral foi uma situação de jogo.



- Momento do jogo (...). João Lucas estava dando sinais de fadiga. Berrío nestes últimos meses fez aquela posição em treino - afirmou o Mister, na mesma resposta que explicou a utilização de Arão como zagueiro contra a Cabofriense.



Além de Rafinha, Jorge Jesus não terá outros três titulares contra o Junior Barranquilla: Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados, e Arão, suspenso.

E MAIS:

E MAIS: