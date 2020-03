Rio - Em grande fase no futebol brasileiro, Gabigol recebe elogios noite e dia da imprensa esportiva. A apresentadora da Band, Renata Fan, afirmou que o jogador do Flamengo seria um grande reforço para o Barcelona, que passa por uma fase irregular no futebol espanhol.

"Vou falar uma coisa, e sei que vou ser criticada por isso, mas, se eu sou o Barcelona, que está num momento de instabilidade, eu contrataria o Gabigol. Eu sei que o Flamengo pagou muito caro por ele, que ele é jogador do Flamengo, mas não tem um artilheiro, hoje, o com o faro de gol (dele). Se alguém tiver em condições de colocar a bola para o Gabigol, ele guarda.Então, se eu fosse o Barcelona, eu olhava para o Gabigol. É impossível que isso não chegue na Europa, que a imagem ruim dele permaneça", afirmou.

Revelado pelo Santos, Gabigol foi vendido para a Inter de Milão. Após não ir bem na Itália, ele foi emprestado para o Benfica, de Portugal, e também não se destacou. De volta ao futebol brasileiro, ele foi artilheiro novamente pelo Santos, até chegar ao Flamengo no ano passado, quando foi campeão do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores, sendo o maior artilheiro da temporada no Brasil.