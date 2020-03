Rio - De volta a telinha da Rede Globo na próxima quarta-feira, o Flamengo vai estrear na Libertadores com transmissão, não apenas para o Rio de Janeiro. Sem nenhum jogo de clube paulista no horário de 21h30 na rodada, a emissora vai passar o duelo contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, para o estado de São Paulo.

O Palmeiras joga no mesmo dia, porém, a partida do Verdão será às 19h15, com transmissão exclusiva da Fox Sports. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo inicia a campanha que vai buscar o bicampeonato da América do Sul cotra o Tigre, da Argentina.

Luis Roberto será o responsável por comandar a estreia do Flamengo na Rede Globo. Os comentários da transmissão serão de Roger Flores e Júnior.