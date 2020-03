Rio - A ótima fase do Flamengo tem credenciado jogadores da equipe para a seleção brasileira desde o final de 2019. Cléber Machado, narrador da 'Rede Globo', afirmou que o rubro-negro precisa ter pelo menos quatro atletas na próxima lista de Tite. O Brasil estreia nas eliminatórias no próximo dia 27 de março e o comandante da Seleção divulga os nomes nesta sexta-feira.



"O Tite começa o ano precisando mostrar qual é a ideia dele para a Seleção Brasileira. O Flamengo tem quatro jogadores que podem ser titulares, sendo três indiscutíveis neste momento: Gerson, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Eu tenho muita vontade de ver o Éverton Ribeiro de titular também", comentou o jornalista durante o 'Seleção SporTV desta segunda-feira.



A Copa do Mundo do Qatar acontecerá em dezembro de 2022 e o Brasil inicia a caminhada rumo ao mundial contra a Bolívia, dia 27, em Pernambuco. O atual elenco do Flamengo conta com vários jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira, como: Diego Alves, Rafinha, Filipe Luis, Rodrigo Caio, Diego Ribas, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.