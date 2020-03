Luxemburgo minimiza provocação de jogadores do Flamengo: 'Futebol sem isso é chato'

Rio - O treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, reagiu com naturalidade após os jogadores do Flamengo comemorarem o título da Recopa Sul-Americana provocando o Verdão. Os rubro-negros cantaram que o "Palmeiras não tem Mundial", após a vitória sobre o Independiente Del Valle, no Maracanã.

"Futebol sem isso é chato para cacete. Sem isso, não tem torcedor. Antigamente, não tinha TV e a gente falava que juiz roubou pelo rádio, sem nem ver o jogo. Isso é que fomentou. A gozação traz cada vez mais torcedores. A gente deveria ser contra violência, de torcedor se encontrar no metrô para tocar porrada", afirmou.

Flamengo e Palmeiras têm os dois elencos mais valorizados do país. A rivalidade entre as duas equipes vem aumentando nos últimos anos, quando ambos vem sendo protagonistas das primeiras colocações no Brasileirão.