Flamengo inicia contato por renovação de contrato de Daniel Cabral, campeão Mundial Sub-17 pela Seleção

O Flamengo tem se destacado nos últimos anos por revelar jogadores de destaques, como aconteceu com Vinicius Junior, Lucas Paquetá, Léo Duarte, Jean Lucas e Reinier. O volante Daniel Cabral, de 17 anos, é uma das joias que está sendo lapidada para dar bons frutos no futuro. Por conta disso, a diretoria iniciou os contatos para renovar o contrato da promessa. O atual vínculo vai até o fim de maio e, portanto, estará livre para assinar pré-contrato com outro clube no fim de 2020.

A ideia do Flamengo é apresentar um projeto de carreira a Daniel Cabral para valorizá-lo, oferecendo um contrato longo e multa rescisória "padrão promessa", tendo em vista que o volante tem se destacado nas últimas temporadas não só com a camisa rubro-negra, mas também pela seleção brasileira. Titular absoluto, o ápice do jovem foi o título Mundial Sub-17 com a amarelinha. O volante promissor está no clube desde os sete anos, quando chegou para o time de futsal.



O estafe do jogador também vê com bons olhos uma renovação de contrato, mas antes quer ouvir o que o Flamengo tem a oferecer, principalmente para o futuro. Atualmente, Daniel faz parte do elenco sub-20 da equipe carioca e só não foi inscrito na Libertadores da categoria, competição a qual o Rubro-Negro terminou em terceiro, porque precisou tratar uma lesão.

Recuperado, Daniel Cabral está treinando normalmente e fará parte do elenco sub-20 que iniciará a preparação, nesta quarta-feira, para os dois próximos campeonatos, Estadual e Copa do Brasil.