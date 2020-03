Em seis jogos como titular do Flamengo, zagueiro Dantas nunca atuou os 90 minutos

O zagueiro Matheus Dantas, atualmente, é a quinta opção para o setor e dificilmente é acionado por Jorge Jesus, mas, quando é escolhido para entrar em campo, não corresponde. Nas seis vezes que foi titular, ele foi substituído em todas as oportunidades por problema físico. Foram quatro confrontos em 2020 e dois em 2019.

Nesta temporada, quando a maioria dos jogadores do time profissional estava de férias, Dantas fez dupla de zaga com Rafael Santos no começo da Taça Guanabara. Diante do Macaé, foi substituído aos seis minutos do segundo tempo. O mesmo aconteceu no clássico com o Vasco. Contra o Volta Redonda, o camisa 55 ficou em campo até os 23 minutos da segunda etapa. No último sábado, na vitória sobre a Cabofriense, ele voltou a pedir para sair e foi sacado aos 11 minutos do segundo tempo.

No ano passado, quando o Flamengo era comandado por Abel Braga, Dantas foi escalado duas vezes como titular, contra o Resende, no Campeonato Carioca, e diante do São Paulo, pelo Brasileirão, e foi substituído aos 30 e 19 do segundo tempo, respectivamente. Em 2018, o zagueiro atuou apenas uma vez pelo time principal, contra o Volta Redonda, pelo Carioca, mas entrou faltando sete minutos para a partida acabar.

RELEMBRE AS SUBSTITUIÇÕES:

São Paulo x Flamengo - saiu para a entrada de Rafael Santos;



Resende x Flamengo - saiu para a entrada de Cuéllar;



Macaé x Flamengo - saiu para a entrada de Pepê;



Vasco x Flamengo - saiu para a entrada de Richard Rios;



Flamengo x Volta Redonda - saiu para a entrada de Vitor Gabriel;



Cabofriense x Flamengo - saiu para a entrada de Thiago Maia.

Embora não tenha feito grandes exibições com a camisa do Flamengo, Dantas foi inscrito na Libertadores, e Rafael Santos, outro jovem zagueiro do elenco, ficou fora da lista. Um dos motivos é que Jorge Jesus vê no camisa 55 virtudes que o caracterizam como um jogador promissor.

O Flamengo divulgou a lista de inscritos na Libertadores. #Odia pic.twitter.com/pTu4vJ7Z5S — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 28, 2020

O atual vínculo de Dantas com o Flamengo vai até dezembro deste ano. A partir de agosto, o zagueiro estará livre para assinar pré-contrato com outro clube.