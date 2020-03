Apresentador da Band exalta Zico em seu aniversário: 'Jogou mais que o Messi'

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico completa 67 anos nesta terça-feira. O aniversário do Galinho foi exaltado pelo apresentador da Band, Milton Neves, que comparou o ex-jogador com o craque argentino Lionel Messi.

"Ele é tão competente em tudo que faz que conseguiu até ensinar japonês a jogar bola. Incrível! No entanto, claro, temos que ouvir por aí algumas injustas comparações envolvendo o gênio da Gávea com alguns craques do momento. Muitas delas feitas por quem nem viu o ídolo flamenguista jogar. É, gente, escuto muito da molecada que Messi, o "ratinho gripado argentino", joga mais do que jogou Zico. Um absurdo! Ah, como o povo gosta de desmerecer os nossos craques do passado", afirmou.

Maior ídolo rubro-negro, Zico teve como conquistas mais importantes: quatro títulos do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e um Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo.