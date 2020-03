Willian Arão revela como cresceu com Jesus e explica o 'Tá mal, Arão', dito pelo Mister

Rio - Criticado durante bom tempo no Flamengo, Willian Arão é, hoje, um dos atletas mais queridos do torcedor do Flamengo. Desde a chegada de Jorge Jesus, o meia cresceu de produção e passou a ter papel fundamental na equipe rubro-negra. Em entrevista ao programa 'Bem, Amigos!', o jogador revelou o quê o comandante português fez para melhorar o desempenho do volante. O jogador também explicou o bordão 'Tá mal, Arão', cunhado pelo técnico nos primeiros treinamentos.



"Primeiro, a posição. Eu tinha mais liberdade para sair, fazia gols e dava mais assistência. Com ele, eu não tenho tanta liberdade para sair. Quem faz mais isso é o Gerson. Então hoje eu estou mais de primeiro volante, dando mais cobertura, fazendo o equilíbrio. E depois, nessa parte tática de entendimento do jogo, de como entender, como se posicionar, muitas coisas eu não sabia", disse Willian Arão, que complementou falando sobre a expressão 'Tá mal, Arão', de Jesus:



"Naquele jogo-treino, acho que era o Caio estava saindo pela esquerda, aí saiu com a bola, era para eu fazer o equilíbrio, e como a gente estava treinando há 10 dias, era um movimento que poucos treinadores fazem aqui no Brasil e que ele me cobrava muito. E aí, eu demorei a fazer o movimento e depois acabou que eu não fiz. Esse daí foi o famoso ‘está mal, Arão’ que ele gritou... E foi um gancho que a torcida pegou. Ai depois ele teve que explicar", encerrou o meia.