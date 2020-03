Torcedores mudam significado de iguana no Wikipédia: 'Joga no Flamengo'

Rio - A iguana que apareceu durante o treino do Flamengo, na última terça-feira, na Colômbia, caiu nas graças da torcida. Nesta quarta, rubro-negros alteraram a descrição do animal no site Wikipédia e o apontaram como "jogador" da equipe de Jorge Jesus.

Torcedores do Flamengo mudam significado de iguana no Wikipédia - Reprodução "Iguana é um gênero de réptil da família Iguanidae. Atualmente joga pelo Clube de Regatas do Flamengo. As espécies deste gênero ocorrem em regiões tropicais da América Central, América do Sul e Caribe", diz o texto.

O Flamengo fará sua estreia na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia.