Ramon, de 19 anos, assinou com o Flamengo nesta terça-feira Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 19/10/2020 15:58 | Atualizado 19/10/2020 16:20

O Flamengo trabalha com a ideia de não liberar o lateral-esquerdo Ramon para período de treinamento com a seleção brasileira sub-20 entre os dias 21 e 31 de outubro, em Itu, interior de São Paulo, e tenta a liberação do jogador para que ele não se apresente ao técnico André Jardine.

Durante os dez dias de treinamento da Seleção Sub-20, o Flamengo terá jogos importantes na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Caso se apresente ao técnico Jardine, Ramon irá desfalcar o Rubro-Negro em, pelo menos, três partidas: Junior Barranquila, no dia 21, pela Libertadores; Internacional, no dia 25, pelo Brasileirão; Athletico, no dia 28, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A diretoria do Flamengo tem mantido contato com a CBF para resolver a situação envolvendo Ramon da melhor maneira possível. Na lista dos 23 convocados por Jardine, o lateral-esquerdo é o único representante do time rubro-negro. Em contato com a assessoria da CBF, a resposta enviada à reportagem foi a seguinte:

"Todos os atletas convocados irão se apresentar nesta quarta-feira (21) para os dois jogos preparatórios para o Sul-Americano 2021, em Itu, SP".

Embora não seja titular atualmente, Ramon tem ganhado oportunidades no decorrer das partidas, como aconteceu na goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo, quando entrou em campo faltando oito minutos. Na quarta-feira, como Filipe Luís está pendurado e deve ser poupado por Dome, o jovem lateral pode ganhar uma chance entre os titulares.