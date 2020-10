Gustavo Henrique Fabio Costa/Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - O zagueiro Gustavo Henrique, de 27 anos, foi avaliado pelo urologista urologista Paulo Henrique, que recomendou repouso de três dias e antibioticoterapia. O jogador segue sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo.

O atleta Gustavo Henrique passou por avaliação com o urologista Paulo Henrique, que recomendou repouso de três dias e antibioticoterapia. Segue sob os cuidados do Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 20, 2020

Publicidade

O atleta sofreu uma lesão no testículo durante a goleada do Flamengo sobre o Corinthians no último domingo. Pelas redes sociais, o zagueiro tranquilizou os torcedores do clube carioca em relação ao ocorrido.

"Bom dia nação!!! Passando pra agradecer a todas as mensagens de apoio e dizer que já estou em recuperação para voltar o quanto antes pra ajudar o mengão!!! Muito obrigado a todos. Tmj", escreveu.