Meia do Internacional analisa futebol do Flamengo: 'Não tem jogos fáceis'

Domènec Torrent "levou a casa para o trabalho" Alexandre Vidal / Flamengo

Por MH

Rio - Com a derrota do Atlético-MG, Internacional e Flamengo dividem a ponta da tabela, com 31 pontos. Na próxima rodada, no final de semana, as duas equipes se enfrentam, podendo abrir vantagem na liderança. Em entrevista ao 'Expediente Futebol', o meio-campista Rodrigo Lindoso, do Colorado, analisou o clube carioca.

"Eu costumo dizer assim, quando o Flamengo teve aquela sessão de vitórias, ninguém conseguia ganhar deles, veio uma pessoa de fora, com um método diferente, era uma coisa nova em relação ao que era o futebol brasileiro. Ano passado o Flamengo jogava com uma linha bem alta, a maioria dos gols eram roubadas de bola no campo do adversário, não era um time que ficava esperando somente o adversário errar", disse Lindoso, que emendou:



"Essa pressão que eles davam acabava ocasionando em vários erros e eles aproveitavam isso pela qualidade dos jogadores. O atual campeão Brasileiro e da Libertadores não tem jogos fáceis hoje em dia até porque os outros times estão ligados, tiveram tempo para se preparar", encerrou o jogador do Internacional.