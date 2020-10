Após vitória do Flamengo na última rodada da fase de grupos da Libertadores, Dome volta atenção do Flamengo para o confronto contra o Internacional Divulgação

Por O Dia

Rio - Após a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Junior Barranquilla , o técnico Domènec Torrent elogiou a atuação da equipe, mas garantiu que o foco está na partida contra o Internacional, no próximo domingo.

O Rubro-Negro pode assumir a liderança do Brasileirão em caso de vitória, mas o treinador espanhol ressaltou que o campeonato não está nem na metade ainda e pediu sabedoria para o time encarar um desafio por vez.

"O mais importante agora é o Inter, mas não acaba o campeonato se perdermos ou ganharmos. É muito importante. Se ganharmos o jogo, temos uma vantagem. Mas não estamos nem no meio do Brasileiro", disse ele.

Apesar da boa atuação, o Flamengo cochilou no segundo tempo e permitiu o Junior Barranquilla diminuir a vantagem no placar. Após mais um gol sofrido, o treinador reconheceu que há necessidades de ajustes defensivos. Desde que Dome assumiu a equipe, o Rubro-Negro só não foi vazado em três jogos de 21 disputados.

"Importante no mata-mata é não levar gols. Sei a importância que tem não sofrer gols no mata-mata", completou ele, que elogiou a atuação de Lincoln, autor de um dos gols no triunfo:

"É muito lindo jogar com jogadores da base, o Flamengo tem um elenco fantástico na base e o Lincoln é um deles. Falei muito com ele, convenci ele que tem que melhorar muitas coisas. É importante trabalhar sem a bola para um atacante. É sempre mérito dos jogadores, não dos técnicos", concluiu.