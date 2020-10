Diego Alves Divulgação / CONMEBOL

Por O Dia

Rio - Após meses de negociação, Diego Alves finalmente renovou o contrato com o Flamengo. De acordo com o portal 'Paparazzo Rubro-Negro', o goleiro de 35 anos acertou a permanência no clube por mais duas temporadas, com reajuste salarial, como pedia o jogador. O vínculo anterior do atleta era válido até dezembro.

Publicidade

Diego Alves não entra em campo desde agosto, quando lesionou o ombro. Logo depois, testou positivo para a covid-19. Recuperado, o atleta sofreu uma lesão no joelho direito e não vinha sendo relacionado. Com Diego Alves e Diego Ribas de contrato renovado, a diretoria agora trabalha pela permanência de Pedro e Pedro Rocha.