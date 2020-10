Pedro esteve na base do Flamengo, mas explodiu no Fluminense e, somente depois, voltou ao Rubro-Negro Luciano Belford

Por O Dia

Rio - O atacante Pedro, do Flamengo, tem vivido grande momento com a camisa do Rubro-Negro. Nos últimos 10 jogos, o centroavante marcou nove gols, e anotou um no empate em 2 a 2 com o Internacional. De acordo com o narrador Luis Roberto, da Globo, Pedro é melhor que Robert Lewandowski, craque do Bayern de Munique.

Publicidade



"O Pedro é o centroavante dos tempos de hoje. É o Cavani, mas o uruguaio já tem 33 anos, e o Pedro só tem 23. Ele é melhor que o Lewandowski, do ponto de vista técnico, o Pedro é melhor. Lewandowski é um jogadoraço, mas o Pedro tem mais fundamentos que ele", disse Luis Roberto durante o 'Seleção SporTV' desta segunda-feira.