O goleiro Hugo Souza pode ganhar nova chance hoje como titular no Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Lance

Publicado há 4 segundos

Rio - Com grandes defesas, inclusive no pênalti cobrado por Walter, o goleiro Hugo Souza foi o nome do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, o camisa 45, formado nas categorias de base do Ninho do Urubu, admitiu estar "vivendo um sonho".



"Muito feliz por estar vivendo isso. Um sonho para mim representar o Flamengo no profissional. O importante é ajudar o grupo, dar continuidade no trabalho para os resultados continuarem acontecendo", afirmou à TV Globo.