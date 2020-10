Hugo Neneca Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo foi a Curitiba e venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, em duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bruno Henrique marcou o gol do triunfo na Arena da Baixada, mas o herói do clube carioca atende por Hugo Souza, que fechou a meta e ainda defendeu um pênalti, na reta final do jogo. E Diego Alves estava no banco, retornando de lesão. Logo, Domènec Torrent foi questionado sobre a concorrência pela camisa 1, a aflorar daqui para frente.



Em entrevista coletiva logo depois da partida, Dome optou por não ser enfático quanto a um favorito à titularidade, neste momento.





"Temos a sorte de ter quatro goleiros, não só dois. Quando precisamos que joguem, são excelentes. Gabriel jogou uma sequência e ganhamos todos os cinco jogos. César também jogou bem, e agora o Hugo. Temos que saber que o Diego está voltando aos treinamentos, estava machucado. Teve Covid e agora está treinando. Já falamos com eles, mas o mais importante é estar focados no próximo jogo. Temos quatro goleiros bons e podem jogar todos. Temos copas e Brasileirão, muitos jogos pela frente... É pouco a pouco", disse.



O catalão também destacou a dificuldade em jogar no gramado sintético da Arena da Baixada.



"No primeiro tempo jogamos com controle. Não é fácil jogar aqui com o campo sintético, muito rápido. No segundo tempo foi uma partida de copa. Quando um técnico perdendo de 1 a 0 decide atacar com sete jogadores, você pode matar o jogo ou pode sofrer. Na segunda parte eles atacaram com muita coragem e defendiam com dois. Quando contra-atacamos não matamos a partida e sofremos no fim", falou, emendando:



"No primeiro tempo jogamos bem na saída de bola. No segundo tempo era homem a homem. Quando joga o Pedro e o Bruno, que são fortes no jogo aéreo, temos a opção de bolas longas. Mas este gramado é muito difícil de jogar. Temos que valorizar o adversário, que jogou bem com pressão alta. Tiveram muita coragem e defenderam homem a homem", encerrou.

Agora, o Flamengo de Dome volta os holofotes para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será neste domingo, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. A bola rolará a partir das 16h.