Rio - Vivendo excelente fase no Flamengo, o goleiro Hugo Souza tem um talento ainda desconhecido dos torcedores. Em entrevista ao "SporTV", o jovem revelou que gosta de bater faltas e que se inspirava em Rogério Ceni, que ficou famoso por realizar o fundamento com maestria.

"No clube, desde novo, eu brincava de bater falta, desde a base. Lá no profissional ainda não tô com essa moral toda. É um fundamento que eu gosto também. Às vezes, quando eu quero treinar e tem um goleiro mais novo que eu, eu falo que vale uma camisa. É um fundamento que eu gosto muito por ter visto o Rogério Ceni", afirmou o camisa 45.

Hugo também afirmou que também costuma treinar bastante, desde as categorias de base, a saída de bola com os pés.

"É uma coisa que a gente treina muito. Quase toda semana a gente toca na bola com o pé, faz trabalho de passe, justamente para a gente estar acostumado. É uma característica que acho muito boa minha, me acostumei a jogar assim desde a base. Sempre dominei bem. Profissional é diferente da base, se houver um erro, você fica marcado por aquilo. Não posso ficar marcado por um negócio assim. Eu acredito que tenho muita coisa para evoluir. Não é uma coisa nova para mim, porque vinha fazendo desde a base. Tenho conquistado a confiança do grupo também neste aspecto", concluiu.