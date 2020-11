Joel Santana questiona trabalho de Jorge Jesus Reprodução

Rio - Uma das piores eliminações do Flamengo na história da Libertadores ocorreu há pouco mais de 12 anos, contra o América-MEX. Após vencer os mexicanos fora de casa por 4 a 2, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 0 em pleno Maracanã e deixou a competição. Técnico daquela equipe, Joel Santana relembrou a derrota e revelou bastidores daquela partida no canal do próprio treinador no Youtube.

"Tem vários acontecimentos. No momento, botar a culpa no treinador é fácil, mas nós temos que dividir responsabilidades. E não foram divididas as responsabilidades. Eu prefiro perder o jogo, mas como macho, do que ganhar o jogo como marica. Agora, muitas situações aconteceram. Eu sempre falava na preleção, antes de entrar em campo: “o jogo não acabou”. Eu conheço esse negócio de futebol", disse Joel, antes de completar:



"Na situação desse jogo, nós nos preparamos errado e a Federação Carioca se preparou errado também, porque como você decide um campeonato em um domingo e na quarta-feira você vai decidir uma classificação para a Libertadores? Nós bobeamos em toda a preparação para o jogo. Tem começo, meio e fim e foi aí que nós perdemos. Porque o nosso processo de preparação para a partida, foi mal feito", encerrou o ex-técnico do Fla.