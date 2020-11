Zico analisou a temporada de 2019 do Flamengo Reprodução

Por O Dia

Rio - O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo no último domingo e deixou escapar a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Erros defensivos, principalmente de Gustavo Henrique, e os pênaltis desperdiçados por Bruno Henrique e Pedro contribuíram para o resultado ruim no Maracanã. Em canal no Youtube, Zico lamentou a goleada em casa e demonstrou preocupação pelo goleiro Hugo Souza ser o melhor jogador do clube nos últimos jogos.

Publicidade



"O que ninguém esperava aconteceu. Talvez nem tanto a derrota, mas a forma como aconteceu. O Flamengo sofreu uma goleada dentro de casa, coisa rara. Mas, a gente tem que ter cabeça fria para analisar as coisas. A primeira é que um time como o Flamengo, não pode seguidas vezes, o goleiro ser o melhor em campo. E isso estava acontecendo com o Hugo! Nas últimas partidas ele vinha sendo sempre o melhor em campo. Então, isso as vezes é preocupante", disse.