Publicado 06/11/2020 11:33 | Atualizado 06/11/2020 11:34

Rio - Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro foi convocado por Tite Tite os próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa 2022 . Com isso, o atacante desfalca o Rubro-Negro contra o Atlético-GO, pelo Brasileiro, e no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo demonstraram irritação com a decisão de Tite.