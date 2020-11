Renan Ribeiro em sua apresentação ao Sporting Divulgação Sporting

Publicado 06/11/2020 15:25 | Atualizado 06/11/2020 19:16

Rio - O futuro de Diego Alves no Flamengo está indefinido . Enquanto isso, alguns nomes são indicados por empresários à diretoria rubro-negra em uma eventual saída do experiente jogador. Um deles é Renan Ribeiro, cria do Atlético-MG e atualmente no Sporting, de Portugal.

Apesar de ser bem avaliado pela cúpula do Flamengo, nenhuma negociação vai ser iniciada sem definir a situação de Diego Alves, que tem contrato até 31 de dezembro. A prioridade neste momento é conseguir contornar a situação e sacramentar a permanência de um dos líderes do grupo. Por outro lado, o nome de Renan Ribeiro é monitorado e é um forte candidato para chegar ao clube caso a diretoria não entre em acordo com o atual camisa 1.

Sem espaço no Sporting atualmente, Renan Ribeiro vê com bons olhos uma chegada ao Flamengo para a disputa da próxima temporada. Segundo apurou a reportagem, o clube português tem o interesse de emprestar o goleiro, com opção de compra estabelecida em contrato.

Renan Ribeiro surgiu no futebol em 2010, atuando pelo Atlético-MG. Em 2013, se transferiu para o São Paulo, onde ficou por três temporadas. Depois passou pelo Estoril, de Portugal, e, enfim, o Sporting, do mesmo país.