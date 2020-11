Contratado por indicação de Jesus, Gerson é um dos principais nomes do Flamengo Reginaldo Pimenta

Rio - Gerson é um dos principais jogadores no atual elenco do Flamengo. Contratado a pedido de Jorge Jesus, o jogador contou uma história curiosa de antes de fechar com o Rubro-Negro. Em entrevista ao 'Casão F.C', o meio-campista afirmou que recebeu ligações do treinador português, mas como era de um número desconhecido, ignorou as chamadas.

"Meu pai me falou: ‘Olha, talvez você vai para o Flamengo’. Falei: ‘Mentira’. Recebi uma ligação, número desconhecido. E eu não atendo número desconhecido. Aí me ligaram direto no Whatsapp. No Whatsapp, ainda mais. Não atendo mesmo", disse Gerson, que complementou:



"Aí me deu uma coisa e olhei quem estava ligando. Quando abri, vi a foto. Estava escrito Jorge Jesus no contato. Pensei: ‘Vou esperar, vamos ver se liga de novo’. E ele me falou: ‘Você não faz parte dos planos lá (na Fiorentina), mas faz dos meus", comentou o meia.