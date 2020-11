Torcedores rivais ironizam o Flamengo após goleada sofrida contra o Atlético-MG

Rio - Com um início alucinante, ao marcar dois gols em apenas oito minutos, o Atlético-MG lavou a alma ao golear o Flamengo por 4 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 20.ª rodada. A derrota da equipe carioca fez os torcedores rivais tirarem onda na Internet.

