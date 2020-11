Rogério Ceni Gustavo Simão/Fortaleza

Publicado 09/11/2020 21:31

Rio - Rogério Ceni é nome que a diretoria do Flamengo mira para assumir o comando da equipe no restante da temporada. De acordo com o 'Uol', o Rubro-Negro já aguarda o técnico no Rio de Janeiro nesta terça-feira para acertar a contratação. As partes já conversaram na noite desta segunda-feira e classificaram as tratativas como positivas.

O dia foi agitado no Flamengo. Após o anúncio da demissão de Domènec Torrent no início da tarde, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, agiu rápido e abriu conversas com o ex-goleiro do São Paulo. O Rubro-Negro concordou com o pagamento de R$ 960 mil ao Fortaleza e agora resta apenas a conversa pessoal entre Braz e Ceni nesta terça.